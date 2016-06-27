نصائح غذائية تؤثر مباشرة على جمالك في رمضان

كل ما سبق وذكرناه لن يمنحك النتائج التي تريدينها إن لم تحرصي على اتباع نظام غذائي مناسب لما تحتاجه بشرتك:



1.للحفاظ على صحة بشرتك ننصحك بشرب ليترين على الأقل من الماء يومياً. يمكن أن يكون هذا الأمر صعباً في رمضان، ولكن عليك محاولة شرب كوبين في الصباح وكوبين ليلاً. كوب من الماء المغلي وبضع قطرات من عصير الليمون يساعد على طرد الشوائب التي تكون قد تراكمت في نظامك الخاص.

2.أثناء الصوم، قد لا يكون لديك الكثير من الوقت لإعداد وجبة متوازنة ومغذية، ما قد يؤثر سلباً على صحة بشرتك. لذلك، ننصحك التوجه إلى الصيدلية لإيجاد أفضل مصدر طبيعي من الفيتامينات والمعادن اليومية؛ كي تحافظي على شباب بشرتك وتأمين التغذية اللازمة لها ومنعها من الترهل.

3.ضبط النفس هو أساس شهر رمضان، كما أنه مرتبط بجمالك. عندما يحين وقت تناول الطعام، ننصحك بالبقاء بعيدة عن الأطعمة المقلية والوجبات التي تتكون من مجموعة غذائية واحدة. حددي الكمية واكسري صيامك بحبة بلح، كوب كبير من الماء أو عصير الفواكه الطازجة، وتابعي مع الفواكه الطازجة ثم وجبة متوازنة من البروتين، الكربوهيدرات والدهون. هذه الطريقة الصحية في الأكل ستساعدك في الحفاظ على صحة معدتك وبالتالي عدم تأثرها سلباً وتجنب ظهور الرؤوس السوداء، والبثور المزعجة في الوجه.

يعتبرشهر رمضان فرصة عظيمة لإبعاد بشرتك عن كل المواد المؤذية وتأمين الصحة اللازمة لها. بهذه الخطوات السهلة والبسيطة ستتخلصين من كل مشاكل البشرة وتحصلين على وجه مشرق وجميل بشكل طبيعي من دون مكياج.