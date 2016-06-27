عين القطة المتعرجة: أجدد أيلاينر خطوة بخطوة

إذا كنت تحبين الرسومات الغرافيكية في تطبيق مكياج العيون، إليك عين القطة المتعرجة التي برزت في عروض "فاندي" والتي تعتبر من آخر صيحات الجمال، تابعي خطوات تطبيقها:

تحتاجين إلى ظلال العيون باللون الزهري والأيلاينر الأسود ما سيسلط الضوء على أنوثتك من جهة ويمنحك نظرة عصرية من جهة أخرى.



قد يعجبك: بسام فتوح يكشف سر جمال مكياج عيون اليسا

الخطوة الأولى: استخدمي الظلال الغلوس الزهري على الزاوية الخارجية للعين. ثم طبقي ظلاً كريمياً شفافاً مباشرة عند منتصف الجفن إلى الخارج، وامزجيهما باستخدام أناملك فدفء الأصابع يساعد على إذابة الكحل والظل بسلاسة على البشرة.

الخطوة الثانية: استخدمي ظلالاً متعددة من اللون الوردي على الجفن المتحرك، لجعل العين تبدو مشرقة .

الخطوة الثالثة: لإبراز العين والحواجب بشكل إضافي، ننصحك بتطبيق ظل فاتح تحت عظمة الحاجب.

الخطوة الرابعة: ضعي الكحل الأسود على الزاوية الخارجية من خط الرموش للحصول على أجنحة سميكة.

الخطوة الخامسة: ضعي خطاً رفيعاً من الكحل باستخدام الفرشاة وانفضي الغبار عن الخطوط السوداء من الجفن إلى الخارج وصعوداً لجعل الأجنحة تبدو حادة. ينبغي أن تحصلي على شكل حديث لعين القطة.

الخطوة السادسة: طبقي عدة طبقات من الماسكرا باستخدام الفرشاة أفقياً وعمودياً للحصول على نظرة جريئة.