منح درجات علمية وترقيات لـ29 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس الجامعة اليوم الإثنين، فى جلسته الشهرية، على منح درجات علمية وترقيات لـ 29 من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح درجة دكتوراه الفلسفة لـ6 باحثين وهم عبد العزيز محمد محمود السيد طاحون "كلية الزراعة"، إيمان محمد عبد الله بليح "كلية الزراعة" ومحمد خطاب عبد الغفار عمر الغنام "كلية الزراعة"والسيد عبد السميع حسن أحمد "كلية التربية" وعرفة أحمد عبد السميع المنسى "كلية التربية"،ووليد إسماعيل عبد الجواد "كلية العلوم".

ومنح المجلس درجة الماجستير لـ 13 باحثًا وهم "آلاء فرج أحمد كلبوش "كلية الزراعة"، محمد رجب السيد حسن "كلية الزراعة"، ورشا ممدوح محمد محمود داود "كلية الزراعة"، ورانا عبد التواب محمد العيسوى "كلية الزراعة" وإيمان إبراهيم عبد المنعم البدوى "كلية الزراعة"، وسيمون أنيس سعيد فرج "كلية التربية"، وأحمد عبد العاطى عبد العال طلحة "كلية التربية"، ونانى مسعد أحمد البقلى "كلية التربية".

وضم القرار "زينب فوزى محمد حمودة "كلية التربية"،والمعتصم بالله فوزى أمين الجندى "كلية التربية "،و مى على محمد الشافعى "كلية الطب البيطري"،ونجلاء فتحى الغريب عبد الله "كلية الطب البيطري"،و محمد موسى عبدالله سلطان "كلية التجارة"، وفارس ياسين شبل عبد الغفار "كلية التربية الرياضية"، وسمير عزت عبد العزيز بدير "كلية الآداب "،وعبد المجيد محمود عبد المجيد السيد "كلية الآداب".

كما ووافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من عزيزة سليمان الخولى "كلية العلوم"،و نجلاء عبد المجيد عبد الستار جمعة "كلية الطب البيطري"كما ووافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس :مصطفى سمير رجب سعد الله "كلية الزراعة"،و وليد على حامد عبد الرحمن العمروسى " كلية طب الاسنان"،و شيماء أحمد محمد السيد "كلية طب الاسنان "، كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ كلا من محمد حلمى السيد البادى "كلية الآداب"محمد يحى عبد الوهاب عقل "كلية الآداب".

وفى سياق آخر، تفقد الدكتور ماجد القمري، أعمال إنشاء مسجد جديد داخل الحرم الجامعى على مساحة 625 متر.

وقال القمرى، إن المسجد مكون من طابقين وبه طابق خاص للطالبات، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد سيكون فى بداية العام الدراسى الجديد.

وتفقد رئيس الجامعة الشوارع المحيطة بمستشفى الجامعة الجديد الواقعة داخل الحرم الجامعى وتزويدها بأشجار الظل والزينة من أجل إضفاء الشكل الجمالى على الموقع.

رئيس جامعة كفر الشيخ يستعرض تطوير الأداء الجامعى للارتقاء بالبحث العلمى