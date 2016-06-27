وحدة الشرطة المصرية بالكونغو الديمقراطية تقيم مأدبة إفطار بحضور السفير ومفوض "المونسكو"

نظمت وحدة الشرطة المصرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية (المونسكو) والمتمركزة فى العاصمة كينشاسا مأدبة إفطار بحضور كل من سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية هانى صلاح، ومفوض قوات شرطة بعثة "المونسكو" أوالى عبد الناصر، وملحق الدفاع المصرى، وأعضاء السفارة المصرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين أن وحدة الشرطة ببعثة "المونسكو" عرضت فيلمًا تسجيليًا عن أنشطتها عقب الإفطار، كما قام الحضور بجولة تفقدية فى مقر سكن الوحدة، حيث اصطحب قائد وحدة الشرطة العقيد وائل شوقي، السفير المصرى لتفقد تجهيزات الوحدة والمسجد المصرى الجديد المقرر إنشاؤه والممول ذاتيًا من ضباط وأفراد الوحدة.

وأشاد مفوض قوات شرطة بعثة "المونسكو" بالمستوى المتميز للغاية لوحدة الشرطة المصرية وما تقوم به من جهود لتأمين العاصمة الكونغولية بالتنسيق مع الشرطة الوطنية الكونغولية.

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