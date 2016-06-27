رئيس تيار الغد السورى يطالب بوقف إراقة الدماء وفتح ممرات إنسانية

طالب رئيس تيار الغد السورى المعارض، أحمد الجربا، خلال لقائه وزير الخارجية الروسى، سيرغى لافروف، اليوم الاثنين، بوقف إراقة الدماء فى سوريا وبفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية للمتضررين فى مناطق القتال.

وذكر المكتب الإعلامى لتيار الغد السورى فى بيان صحفى -حصل اليوم السابع على نسخة منه- أن رئيس تيار الغد أعلن رغبته فى تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بأسرع وقت، إضافة لفتح ممرات للمساعدات الإنسانية لكل المناطق فى سوريا لحل المشكلات الإنسانية فى البلاد.

وأضاف الجربا: "الوضع فى سوريا يتفاقم كل يوم ويتعقد، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن روسيا تلعب دوراً مهما فى سوريا وفى المنطقة، نحن وصلنا إلى موسكو لبحث الوضع وتبادل الأفكار الإبداعية حول كيفية حل الأزمة السورية".

بدوره أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن سعادته للقاء السيد أحمد الجربا فى العاصمة الروسية موسكو، مشيرا لاهتمام موسكو بالاستماع لتقييم تيار الغد السورى للأحداث الجارية حول التسوية السياسية فى سوريا، موضحا أن روسيا على مدار 5 سنوات عقدت لقاءات واجتماعات منتظمة مع ممثلين عن الحكومة السورية وجميع فصائل المعارضة من دون استثناء.

وأكد "لافروف" للجربا أنه يعرف أنه شخص وطنى مخلص لبلده، وأن روسيا على يقين من اهتمام السيد الجربا الجدى بوقف إراقة الدماء والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن والتى تم توافق عليها من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الروسى عن أمله أن يسهم السيد الجربا شخصيا وتيار الغد السورى فى تحقيق أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن الدولى بأن السوريين أنفسهم يجب أن يقررون مصير بلادهم دون تدخل خارجى.

جدير بالذكر، أن سوريا تعيش أزمة إنسانية منذ عام 2011 بسبب تجاهل النظام السورى للحل السياسي، حيث نزح نصف سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 22 مليون نسمة قبل الحرب، وغادر نحو 4 ملايين أراضى البلاد، بينما يحتاج 13 مليونا من السوريين إلى مساعدات إنسانية، حسب معطيات الأمم المتحدة، وهناك حوالى 4.5 مليون شخص يعيشون فى أماكن يصعب نقل المساعدات الإنسانية إليها، بينهم 400 ألف فى مناطق محاصرة.

أحمد الجربا يصل العاصمة الروسية موسكو للقاء سيرجى لافروف غد الاثنين

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