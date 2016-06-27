ضبط 4 بحوزتهم أسلحة نارية غير رخصة وأقراص مخدرة فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، ورئاسة اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائى، من ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وضبطت الحملة "علاء الدين .م.ن" -38 سنة مقيم بدهل - مركز سمسطا .. وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم ( 7408 - 14 ،وضبط "أحمد .ع.ع"-31 سنة و"ناصر .أ.ذ" -38 سنة ،مقيمان الميمون - مركز الواسطى وبحوزتهما 2 فرد خرطوش .

كما تم ضبط " شريف .م.ح"- 40 سنة، مقيم الجزيرة المرتفعة - بندر بنى سويف، وبحوزته 175 قرص ترامادول المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

سقوط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات فى بنى سويف

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