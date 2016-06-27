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محافظ كفر الشيخ يزور حملة مكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

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محافظ كفر الشيخ يزور حملة مكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر محافظ كفر الشيخ يزور حملة مكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
تابّع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الاثنين، أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق "تحيا "، بمدينة سيدى غازى، وذلك بعنوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" خلال عام 2016.

وقال محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم، إن الحملة القومية لمكافحة فيروس سى تقوم بعمل مسح شامل لمدينة سيدى غازى وتوابعها، مشيراً إلى أنه تم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الايجابية الى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجاناً .

وأضاف المحافظ، انه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ .

من جانبها قالت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة، إنه تم خلال عمل الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بمدينة سيدى غازى من بداية عمل الحملة أجراء التحاليل الطبية، وفحص 795 شخصا، ممن تم عمل كشف طبى عليهم، وأن الحالات الايجابية بلغت 95 حالة بنسبة 12%، وأن الحالات السلبية بلغت 700 حالة ليتم تحويل جميع العينات إلى مستشفى كفر الشيخ العسكرى لمعرفة نتائجها، وتم عمل تثقيف صحى على 500 حالة وحالات الاستبيان 170 شخص بنسبة رضاء المنتفعين 90% ، وتأمين صحى " 10 " حالة ، وعن حالات التضامن الاجتماعى وصلت إلى حالتين عبارة عن إعانات نقدية، وحالات ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين .

جاء ذلك بحضور المحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس احمد بدر رئيس مدينة سيدى غازى، والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحية، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور عماد إبراهيم مشرف القوافل، وعبير الفخرانى رئيس هيئة تمريض كفر الشيخ ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بالصور..محافظ كفر الشيخ يفتتح حملة فيروس سى بفوه

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مصر 365

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