«محلب» يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور روض الفرج

مراسل«ONA»:

قام المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات الحي السكني بالمجاورة الثامنة بالحي السادس ومرافق وطرق الـ 550 فدان التي تقوم بها العديد من الشركات الوطنية، برفقة كل من المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب والمهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس عمرو عبد السميع المنسق العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس محسن صلاح، أن المقاولون العرب تقوم حالياً بتنفيذ أعمال مرافق وطرق وإسكان بالحي الحكومي والسكني بالعاصمة الإدارية الجديدة ففي الحي الحكومي تقوم المقاولون العرب بتنفيذ المرافق لمساحة 550 فدان بالإضافة لأعمال الطرق والتي تصل إلى 1.3 مليون متر مسطح أما بالنسبة للحي السكني فيتم تنفيذ 1500 وحدة سكنية من أصل 12 ألف وحدة لعدد 44 عمارة من أصل 60 عمارة بمساحات تتراوح بين 110 أمتار و 180 مترا من نمط وحدات الإسكان فوق متوسط «متميز» وتتكون كل عمارة من بدروم وأرضي و4 طوابق بالإضافة إلى تنفيذ حوالي 6 كيلو مترات طرق داخلية بالحي السكني وطبقاً لأخر الإحصائيات تم تنفيذ 99% من الخرسانة العادية للعمارات و75% من الأساسات المسلحة بها.

وأضاف، أن إجمالي عدد الأسقف التي تم الإنتهاء منها 23 سقف وجاري الإنتهاء من 10 أسقف خلال الأيام القادمة ولأول مرة يشارك أكثر من 7 فروع داخلية بالشركة من خلال أكثر من 4 ألاف عامل ما بين مهندس وفني وعامل وأكثر من 150 معدة موزعين على فرق عمل تعمل على مدار الـ24 ساعة في مشروع قومي واحد لسرعة الإنجاز لما للمشروع من أهمية كبرى وتصل كمية الردم بالمشروع 7 مليون متر مكعب وكميات القطع 3 مليون متر مكعب وتكسير الصخور 2 مليون متر مكعب.

وعقب الزيارة قام المهندس إبراهيم محلب ، يرافقه المهندس محسن صلاح بالتوجه إلى مشروع محور روض الفرج والذي يعد من أكبرالمشروعات الهامة والكبري التي تنفذها المقاولون العرب حالياً لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة “إدارة المهندسين العسكريين ” ويتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويسير العمل به طبقاً للبرنامج الزمني المقرر له.