أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بيان عاجل يكشف اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح

Google+ Print
بيان عاجل يكشف اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح بيان عاجل يكشف اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح

صورة أرشيفية

كشف النائب مدحت الشريف، عن وجود اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح، مطالبًا فى بيان عاجل تقدم به إلى المجلس موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بأن يصدر قرار بإيقاف سحب وتوريد أى أقماح لأى صوامع سواء لشركات القطاع العام أو الخاص.

وقال “الشريف” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وأثناء مناقشة بيانه العاجل، إن مشكلة القمح تمس الأمن القومى المصرى، وإنه فى إطار مواجهة فساد القمح، خلال العشرة أيام الماضية فإن هناك نحو 6 أو 7 صوامع بها رصيد المخزون الرئيسى للقمح، وأما الحديث عن التوريد الوهمى، فثبت أن هناك اختلاسات نحو 3.2 مليار جنيه، ونحن نناقش الموازنة العامة وهذا المبلغ مختلس، ولا يوجد فى الصوامع سوى ربع مليار جنيه.

وطالب النائب بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد المخزون فى هذه الصوامع مشكلة من القوات المسلح والرقابة الإدارية وأساتذة الجامعات المتخصصين، وإعلان النتيجة بشفافية كاملة على الشعب المصرى فى جميع وسائل الإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية