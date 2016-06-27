بيان عاجل يكشف اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح

كشف النائب مدحت الشريف، عن وجود اختلاس 3.2 مليار جنيه من صوامع القمح، مطالبًا الحكومة فى بيان عاجل تقدم به إلى المجلس موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بأن يصدر قرار بإيقاف سحب وتوريد أى أقماح لأى صوامع سواء لشركات القطاع العام أو الخاص.

وقال “الشريف” خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وأثناء مناقشة بيانه العاجل، إن مشكلة القمح تمس الأمن القومى المصرى، وإنه فى إطار مواجهة فساد القمح، خلال العشرة أيام الماضية فإن هناك نحو 6 أو 7 صوامع بها رصيد المخزون الرئيسى للقمح، وأما الحديث عن التوريد الوهمى، فثبت أن هناك اختلاسات نحو 3.2 مليار جنيه، ونحن نناقش الموازنة العامة وهذا المبلغ مختلس، ولا يوجد فى الصوامع سوى ربع مليار جنيه.

وطالب النائب بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد المخزون فى هذه الصوامع مشكلة من القوات المسلح والرقابة الإدارية وأساتذة الجامعات المتخصصين، وإعلان النتيجة بشفافية كاملة على الشعب المصرى فى جميع وسائل الإعلام.