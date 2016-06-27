صور.. مظاهرات طلاب الثانوية تجوب المحافظات.. والحكومة «التأجيل حل» ..وصفحات الغش :«هنسربها»

كتبت : شيماء حفظي

نظم المئات من طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، عددًا من التظاهرات بمحافظات مختلفة بالجمهورية، فيما كانت المظاهرة الرئيسية أمام وزارة التربية والتعليم، احتجاجًا على تأجيل امتحانات الثانوية العامة، بعد تسريب مادة الديناميكا، أمس الأحد.

«المظاهرات تصل ميدان التحرير»

اتجه الطلاب المتظاهرون بمسيرة تجاه ميدان التحرير، بعد تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وأثناء دخلوهم الميدان، ردد اطلاب هتافات “الطلبة مش بلطجية” ، “أقيلوا الوزير”.

ويحاول الطلاب تصعيد مظاهراتهم من أجل إلغاء قرار تأجيل الامتحانات في مواد “التاريخ والجبر والجيولوجيا” والتي تم تحديد إعادة أدائها في 4 يوليو المقبل، واحتجاجًا على إعادة الامتحان في مادة الديناميكا بعد تأكد تسريب الامتحان حيث قررت وزارة العليم إلغاء الامتحان بعد أدائه وإعادة الامتحان في الثاني من يوليو المقبل.

«الغضب يجتاح المحافظات»

لأنها قضية تهم الطلاب على مستوى الجمهورية، لم تتمركز مظاهرات الطلاب في القاهرة فقط، لكنها خرجت في عدة محافظات من بينها محافظات الصعيد، حيث تجمع الطلاب في محافظات طنطا، وبني سويف، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، فيما أكد طلاب محافظة البحر خروجهم في مظاهرة غدًا الثلاثاء ضد القرار.

«الحكومة تتفق على التأجيل»

رغم خروج التظاهرات، وغضب الطلابن لم يستمع أحد من المسؤولين لهم، ولم يتم استدعاء أي من الطلاب لمناقشته، وأعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع له اليوم الاثنين، لمناقشة الأزمة، موافقته على تأجيل الامتحانات، موضحًا أن ذلك يأتي تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذًا للمصداقية والشفافية، وليأتي موقف رئاسة الوزراء على حافة التسليم بوضع الحالي، ليظل تظلم الطلاب محله وموقف الحكومة كما هو.

«شاومينج وزملاؤه يواصلون التحدي»

في تحد واضح وصارخ لوزارة التعليم، مازالت صفحات الغش الالكتروني وتسريب الامتحانات، تعلن استمرار تسريب الامتحانات، على الرغم من إعلان القبض على أدمن تلك الصفحات.

تصوير : عمر عبد الناصر