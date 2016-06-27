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بالصور…وزير الداخلية يكافىء ضابط لرفضة رشوة 15ألف جنيه

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كتب: جمال نوفل

79bdb0ba-020c-49a7-829f-e919c2e3d910أمروزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بصرف مكافأة فورية، لضابط بادارة مرور بورسعيد بعد رفضة رشوة من أحد مهربي البضائع، الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية .

كان الملازم أول عبد القادر جابر عبد الرحيم  الضابط بإدارة مرور بورسعيد المعين، خدمة حملة الرادار بطريق بورسعيد – دمياط قد تمكنن من ضبط السيارة رقم ( د س ب 8192 نقل الدقهلية ــ بيك آب)، حال سيرها فى الإتجاه العكسي أمام قرية الجرابعة، وبايقافها تبين أنها قيادة السيد عبدالله محمد عبدالله ــ 38 سنه  سائق ــمقيم مركز المنصورة بالدقهلية.
> كما تبين أن السيارة محملة بعدد (87) لفافة متوسطة الحجم،  بداخلها بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ( مهربة )، وأثناء قيام الضابط بالتوجة بالسيارة وقائدها للديوان قسم شرطة الزهور للإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أرتكبه قائدها من مخالفات، قام الأخير بعرض مبلغ مالي قدره ( 15 ألف جنية )، للضابط على سبيل الرشوة مقابل إيقاف الإجراءات القانونية ضده .
> تمكن الضابط من ضبط المتهم والمبلغ المالي والسيارة وحمولتها، وبسؤال المذكور.. أعترف بإرتكابه الواقعة .. وأنه قام بعرض المبلغ المالي على الضابط على سبيل الرشوة لإيقاف الإجراءات القانونية ضده .. و أن البضائع الأجنبية التي ضبطت بحوزته (بضائع مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية)، تم التحفظ على المتهم والمبلغ المالي والمضبوطات، على ذمة تصرف النيابة .
> وجه اللواء / محمود الديب – مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد الشكر للضباط على أمانتة .. وأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة … وبعرض الأمر على السيد وزير الداخلية قرر سيادتة صرف مكافأه مالية للضابط تقديرا له.998d2606-6f6e-4842-aa4d-49d6838454c3

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