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الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة إجراءات أمنية إضافية خلال موسم الصيف

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الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة إجراءات أمنية إضافية خلال موسم الصيف الرئيس التونسى يبحث مع رئيس الحكومة إجراءات أمنية إضافية خلال موسم الصيف
قال رئيس التونسية الحبيب الصيد إن لقاءه اليوم الإثنين مع الرئيس الباجى قايد السبسى تتطرق إلى الوضع الأمني، وضرورة اتخاذ إجراءات إضافية خلال موسم الصيف، من خلال تكثيف التواجد الأمنى وإبداء مزيد اليقظة.

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن لقاءه اليوم الإثنين مع الرئيس الباجى قايد السبسى تتطرق إلى الوضع الأمني، وضرورة اتخاذ إجراءات إضافية خلال موسم الصيف، من خلال تكثيف التواجد الأمنى وإبداء مزيد اليقظة.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية عن الصيد قوله إن اللقاء تناول - كذلك - الوضع الاقتصادى والإجراءات المالية والتجارية التى تم إقرارها لتحسين المؤشرات الاقتصادية، فيما يتعلق بتراجع قيمة الدينار وتقليص عجز الميزان التجارى.

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