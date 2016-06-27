عالم من الأناقة والجمال في "سيلفريدجز" Selfridges

تمثل "سيلفريدجز" Selfridges الوجهة، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت، لتجارب العملاء الأكثر روعة، والمنتجات الخاصة التي لا غنى عنها مطلقاً والمنتجات النادرة التي تمثل طليعة صيحات الموضة والترف.

عند وصول هاري جوردون سلفريدج إلى لندن قادماً من شيكاغو في عام 1906، قادته نزعته الدراماتيكية إلى إنشاء أشهر المتاجر الشاملة وأكثرها تميزًا. ولا يزال إلى الآن هذا المعلم المميز بشارع أوكسفورد يواصل روح الابتكار والإبداع بمبنى يتكون من ستة طوابق يضم أفضل صيحات الموضة، ومستحضرات التجميل ووسائل تحسين أنماط الحياة لكل من الرجال والسيدات.

اكتشف الموضة والإكسسوارات الراقية من الشركات العالمية مثل "كلو" ، و"شانيل" Chanel، و"ديور" Dior، و"هيرمس" Hermes و"لويس فويتون" Louis Vuitton بالإضافة إلى المنتجات الأنيقة من أفضل الماركات البريطانية. كما بإمكانك أن تكتشف حجرة العجائب التي تضم مجموعة من أنفس الحُلي، والهدايا والساعات مقدمة من شركات مشهورة منها "شوبارد" Chopard، "بولغاري" Bulgari، و"تيفاني آند كو" Tiffany&Co. و"كارتييه" Cartier.

ودعونا لا ننسى صالة مستحضرات التجميل والعطور الشهيرة لدى "سيلفريدجز" Selfridges والتي تضم علامات تجارية مثل "شارلوت تيلبوري" Charlotte Tilbury، و"تريش ماك إيفوي" Trish Mcevoy و"توم فورد" Tom Ford، بالإضافة إلى حجرة الشموع والعطور المخصّصة ذات الأريج النادر من لو ارتيسان بارفيومير" L'Artisan Parfumeur، و"ذا فراجرانس كيتشن" The Fragrance Kitchen و"روجا بارفان"Roja Parfums على سبيل المثال لا الحصر.

كل هذا، وأكثر مدعوماً بفريق من خبراء التسوق الشخصي سيجعلونك تشعر وكأنك في المنزل تماماً في بيئة راقية من مجموعة التسوّق الشخصي. ستجد أيضاً نفس التجارب الرائعة على الإنترنت من منتجات selfridges.com الخاصة، بالإضافة إلى ميزة التوصيل لأكثر من 130 دولة وتوفر ثمانية خيارات لعملة الدفع.

لم تغب قيمة عملاء Selfridges Global International عن اهتمامنا، حيث قامت "سيلفريدجز" Selfridges مؤخراً بمضاعفة حجم مساحة التسوق الحرة المعفاة من الضرائب ثلاث مرات. يوفر في لندن مساحة قدرها 16000 قدم مربع تشمل صالتين من السلع المعفاة من الضرائب، كما توجد مناطق الأشخاص المهمين (VIP) لأصحاب الثروات الكبيرة، وغرفة هادئة تتضمن مكتبتين للقراءة وحجرة للصلاة. يتم أيضًا تقديم التسوق المعفي من الضرائب في متاجر "سيلفريدجز" Selfridges مانشيستر ترافورد، وإكستشنج وبرمينجهام، مع تقديم مانشيستر إكستشنج لعرض إعادة الدفع الفوري.

ولخبرة إدارة التسوق التي وعدت بتقديم المفاجآت، والعجائب، والترفيه عن عملائها، فإن سلسلة متاجر "سيلفريدجز" Selfridges هي الوحيدة التي حصلت على لقب "أفضل متجر شامل في العالم" ثلاث مرات. وكما قال هاري جوردون سلفريدج نفسه، "مرحباً بالجميع".