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سروال الأرجل العريضة لاطلالة مريحة وأنيقة

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الإثنين 27-06-2016 16:03

هل تبحثين عن إطلالة تجمع بين الراحة والأناقة في شهر رمضان؟ إذاً، عليك بسروال الأرجل العريضة، إذ إنه سيوفر لك ما تبحثين عنه. إضافة إلى ذلك، هو عصري، مواكب للموضة وراق أيضاً. وقد قدمته دور الأزياء العالمية بطرق رائعة هذا الموسم تنوعت في ألوانها و أشكالها.
فقد شاهدنا منه الألوان الحيادية والكلاسيكية كالأسود والأبيض، كما الألوان الهادئة، بالإضافة إلى الأقمشة المزركشة والمعرقة.

7 تنسيقات لإطلالة بسيطة وراقية في آن واحد

وبشكل عام، فإن هذه السراويل تكون ذات خصر عال وأرجل واسعة ومصنوعة من أقمشة مختلفة مثل: الكريب، الحرير، القطن، الجينز، الدانتيل وغيرها.
أما أجمل تصاميم السراويل ذات الأرجل العريضة فشاهدناها لدى كل من: "ايترو" Etro، "فالنتينو" Valentino، "ستيلا مكارتني" Stella McCartney، "فيندي" Fendi، "مارك جاكوبس" Marc Jacobs وغيرهم.
وهذا النوع من السراويل يحل مكان التنانير الماكسي، لكنه يضمن لك إطلالة أكثر راحة وأسهل بالحركة، وبإمكانك تنسيقه للإطلالات الصباحية الكاجوال، كما للإطلالات المسائية الرسمية.
شاهدي المجموعة الكبيرة والمميزة التي اخترناها لك، والتنسيقات العصرية والأنيقة واستوحي منها ما يعجبك لإطلالة مميزة في شهر رمضان 2016.

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سيدتي