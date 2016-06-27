هكذا احتفلت دور المجوهرات العملاقة بشهر رمضان المبارك

لم تقتصر أناقة رمضان على الملابس و الجلابيّات. فقد احتفلت دور المجوهرات كذلك بهذا الشهر بأن أطلقت مجموعات مستوحاة من الزخارف العربيّة و فن الأرابيسك لتجمّل إطلالتك الرمضانيّة، ولتتناسب تصميماتها مع الجلابيات الأنيقة التي تعتمدينها في إطلالاتك.

أطلقت دار معوّض مجموعة من المجوهرات للنساء و الرجال، تضمّ خواتم، و أزرار قمصان لافتة لإطلالة الرجل، و سبَح مصنوعة من أجمل الأحجار الكريمة، مع قلادات ماسيّة تحمل اسم الجلالة، و أساور ناعمة لإطلالات السيدات الأنيقات في حفلات الإفطار الرمضانيّة.

أما دار مجوهرات داماس فقد أبهرتنا بمجموعة ناعمة من المجوهرات الرمضانيّة الأنيقة، ضمّت قلادات و أقراطاً أنيقة مزيّنة بزخارف الأرابيسك الجذابة، بالإضافة إلى خواتم لافتة تزيّن إطلالاتك الرمضانيّة و تجعلك نجمة المناسبة.

تنوّعت المجوهرات الرمضانيّة من دور المجوهرات المعروفة، وقد جمعنا لك أجملها في الصور أعلاه، فشاهديها و شاركينا برأيك.