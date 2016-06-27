أخبار عاجلة

حفيد حسن البنا: «متشدد» طردته فرنسا وترفضه نسويات أوروبا لمعاداته للمثلية -
قصة «مدينة المعجزات» بالإسكندرية: أرض الرخام وتحقيق الأحلام ومدفن القديس مينا -
وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر -
إسماعيل يجتمع بـ3 وزراء لبحث موقف وحدة شهادة النيل الدولية -
بالمخالفة للدستور.. لماذا يخفي البرلمان مضابط 12 جلسة عن أعضائه؟ -
انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى صناعة الإبداع -
«المستقلة للنقل العام»: حملة نقابية للمطالبة بإقالة «المراغي» -
فيديو| شاهين: السلفيون «دواعش».. وسيظهرون للعلن وقت غياب القانون -
فيديو| داعية: الأزهر مقصر.. والإرهاب يكفرنا ويستبيح الدماء -
بسبب «تفجيرات الكنائس».. «التعبئة والإحصاء» يؤجل حصر السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هكذا احتفلت دور المجوهرات العملاقة بشهر رمضان المبارك

Google+ Print

الإثنين 27-06-2016 06:47

لم تقتصر أناقة رمضان على الملابس و الجلابيّات. فقد احتفلت دور المجوهرات كذلك بهذا الشهر بأن أطلقت مجموعات مستوحاة من الزخارف العربيّة و فن الأرابيسك لتجمّل إطلالتك الرمضانيّة، ولتتناسب تصميماتها مع الجلابيات الأنيقة التي تعتمدينها في إطلالاتك.

أطلقت دار معوّض مجموعة من المجوهرات للنساء و الرجال، تضمّ خواتم، و أزرار قمصان لافتة لإطلالة الرجل، و سبَح مصنوعة من أجمل الأحجار الكريمة، مع قلادات ماسيّة تحمل اسم الجلالة، و أساور ناعمة لإطلالات السيدات الأنيقات في حفلات الإفطار الرمضانيّة.

أما دار مجوهرات داماس فقد أبهرتنا بمجموعة ناعمة من المجوهرات الرمضانيّة الأنيقة، ضمّت قلادات و أقراطاً أنيقة مزيّنة بزخارف الأرابيسك الجذابة، بالإضافة إلى خواتم لافتة تزيّن إطلالاتك الرمضانيّة و تجعلك نجمة المناسبة.
تنوّعت المجوهرات الرمضانيّة من دور المجوهرات المعروفة، وقد جمعنا لك أجملها في الصور أعلاه، فشاهديها و شاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي