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الأزياء المنقطة خيارك الأول لإطلالة العيد

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الإثنين 27-06-2016 05:30

إن كنتِ محتارة في طريقة تنسيق إطلالة عيد الفطر المبارك، فيمكنك اعتماد الإطلالة المنقَّطة، إذ كانت هذه الإطلالات حاضرة بقوة على السجادة الحمراء بتصاميم عصرية وجذابة، جمعنا لكِ أجملها لتستوحي منها ما يناسبكِ.
تمثل النقط الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة على السجادة الحمراء، فقط تزينت بها دوقة كامبريدج كيت ميديلتون بفستان أنيق باللون الأزرق، واختارته أميريكا فيريرا America Ferrera في تنسيق كلاسيكي ناعم بالأبيض والأسود، كما ظهرت في إطلالات عصرية جذابة منها اختيار آني إلونزيه Annie Ilonzeh بتنورة جمعت الطبعات المورَّدة والمنقَّطة بطريقة أنثوية رائعة، وإطلالة ليدي غاغا Lady Gaga الرائعة بالجمبسوت الكحلي، الذي ارتدته في إطلالة يومية خلال إحدى زياراتها إلى باريس.
وإن أردتِ إطلالة أكثر نعومة بالنقط، فيمكنك أن تجعليها إضافة ثانوية في الـ "لوك"، كما فعلت آشلي جيمس Ashley James التي ارتدت فستاناً أبيض ناعماً بربطة عملاقة على الخصر، وطبعات منقَّطة بنفس اللون، حيث كانت غير ظاهرة بشكل واضح، أو في إطلالة إيمي آدامز Amy Adams، التي أدخلت النقط للأكمام الطويلة الشفافة، فحصلت على تنسيق راقٍ وناعم.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات بالنقط واستوحي منها تنسيقاً مناسباً للعيد.

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سيدتي