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"التعليم" تسمح لـ3 من طلاب الثانوية بمقابلة مسئول بالوزارة لعرض مطالبهم

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"التعليم" تسمح لـ3 من طلاب الثانوية بمقابلة مسئول بالوزارة لعرض مطالبهم "التعليم" تسمح لـ3 من طلاب الثانوية بمقابلة مسئول بالوزارة لعرض مطالبهم
سمحت وزارة التربية والتعليم لـ3 من طلاب الثانوية العامة المتظاهرين أمام الوزارة بالدخول لعرض مطالبهم، المتمثلة فى إلغاء قرار امتحان مادة الديناميكا وتأجيل الامتحانات فى التاريخ والجبر والجيولوجيا.

والتقى الطلاب أحمد خضر، مسئول إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، وأكدوا تضررهم من إعادة امتحان الديناميكا، فى حين أنه ليس لهم ذنب فى تسريب الامتحانات، كما طالبوا بأن يسير الجدول كما هو، أو يتم تعديل مواعيده الجديدة، بحيث لا تستمر الامتحانات لـ4 يوليو، وإعادة النظر فى نظام القبول بالجامعات.

تظاهر طلاب الثانوية العامة (1)
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أهالي الطلاب يتظاهرون تضامنا مع أبناهم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (2)
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لافتة عليها دفعة الظلم 2016 لطلاب الثانوية العامة

تظاهر طلاب الثانوية العامة (3)
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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزراة التربية والتعليم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (4)
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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (5)
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لافتات مش هنعيد على ملابسهم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (6)
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الطلاب يستخدمون الطبل

تظاهر طلاب الثانوية العامة (7)
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بكاء أحدى أمهات الطلاب

تظاهر طلاب الثانوية العامة (8)
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لافتة إحنا طلبة مش عبيد

تظاهر طلاب الثانوية العامة (9)
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إستمرار تظاهر الطلاب أمام الوزارة

تظاهر طلاب الثانوية العامة (10)
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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (11)
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أولياء الامور يشاركون الطلاب مظاهرتهم أمام الوزراة

تظاهر طلاب الثانوية العامة (12)
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كتابة الطلاب على ملابسهم عبارات ضد الوزراة

تظاهر طلاب الثانوية العامة (13)
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الطلاب تتحدى قرار الوزارة برفع لافتة مش هنعيد

تظاهر طلاب الثانوية العامة (14)
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الطلاب يهتفون بإقالة وزير التربية والتعليم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (15)
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مسيرة لبعض الطلاب حول وزارة التربية والتعليم

تظاهر طلاب الثانوية العامة (16)
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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (1)
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حضور كثيف للفتايات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (2)
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تظاهر الطلاب

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (3)
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الطلاب يهتفون ضد تسريب الامتحانات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (4)
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تجمع الطلاب أمام وزارة التعليم

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (5)
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هتافات الطلاب

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (6)
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تظاهر الفتايات أمام وزارة التعليم

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (7)
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تواجد أمنى أمام وزارة التعليم

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (8)
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الطلاب يرفعون لافتات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (9)
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هتافات طالبات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (10)
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تزايد عدد الطلاب

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (11)
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الطلاب يرفعون لافتات احتجاجا على تسريب الامتحانات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (12)
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تواجد أمنى

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (13)
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الطلاب أمام وزارة التعليم

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (14)
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هتافات طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (15)
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الطلاب يرفعون لافتات اعتراضية

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (16)
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لافته ضد إعادة الامتحان

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (17)
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هتافات طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (18)
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طالب محمول على الأعناق

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (19)
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تزايد أعداد الطلاب

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (20)
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هتافات الطلاب ضد قرار إعادة الامتحان

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (21)
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الطالبات يهتفن ضد إعادة الامتحان

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (22)
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اعتراض الطلاب على قرار إعادة الامتحان

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (23)
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هتافات الطالبات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرةن أمام التعليم (24)
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الطلاب يحتجون على تسريب وإعادة الامتحان

مصدر بالتعليم: الانتهاء من تجميع درجات نتائج امتحانات الدبلومات غدا

طلاب الثانوية يتظاهرون اليوم أمام "التعليم" رفضا لإلغاء امتحان الديناميكا

اتحاد طلاب المدارس يطالب بإقالة المسئولين عن امتحانات الثانوية

لطلاب الثانوية العامة نظام حديث.. تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرون غدا أمام "التعليم" رفضا لقرار إلغاء الديناميكا
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