"التعليم" تسمح لـ3 من طلاب الثانوية بمقابلة مسئول بالوزارة لعرض مطالبهم

سمحت وزارة التربية والتعليم لـ3 من طلاب الثانوية العامة المتظاهرين أمام الوزارة بالدخول لعرض مطالبهم، المتمثلة فى إلغاء قرار امتحان مادة الديناميكا وتأجيل الامتحانات فى التاريخ والجبر والجيولوجيا.

والتقى الطلاب أحمد خضر، مسئول إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، وأكدوا تضررهم من إعادة امتحان الديناميكا، فى حين أنه ليس لهم ذنب فى تسريب الامتحانات، كما طالبوا بأن يسير الجدول كما هو، أو يتم تعديل مواعيده الجديدة، بحيث لا تستمر الامتحانات لـ4 يوليو، وإعادة النظر فى نظام القبول بالجامعات.



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أهالي الطلاب يتظاهرون تضامنا مع أبناهم



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لافتة عليها دفعة الظلم 2016 لطلاب الثانوية العامة



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزراة التربية والتعليم



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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لافتات مش هنعيد على ملابسهم



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الطلاب يستخدمون الطبل



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بكاء أحدى أمهات الطلاب



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لافتة إحنا طلبة مش عبيد



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إستمرار تظاهر الطلاب أمام الوزارة



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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أولياء الامور يشاركون الطلاب مظاهرتهم أمام الوزراة



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كتابة الطلاب على ملابسهم عبارات ضد الوزراة



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الطلاب تتحدى قرار الوزارة برفع لافتة مش هنعيد



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الطلاب يهتفون بإقالة وزير التربية والتعليم



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مسيرة لبعض الطلاب حول وزارة التربية والتعليم



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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حضور كثيف للفتايات



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تظاهر الطلاب



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الطلاب يهتفون ضد تسريب الامتحانات



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تجمع الطلاب أمام وزارة التعليم



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هتافات الطلاب



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تظاهر الفتايات أمام وزارة التعليم



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تواجد أمنى أمام وزارة التعليم



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الطلاب يرفعون لافتات



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هتافات طالبات الثانوية العامة



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تزايد عدد الطلاب



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الطلاب يرفعون لافتات احتجاجا على تسريب الامتحانات



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تواجد أمنى



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الطلاب أمام وزارة التعليم



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هتافات طلاب الثانوية العامة



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الطلاب يرفعون لافتات اعتراضية



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لافته ضد إعادة الامتحان



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هتافات طلاب الثانوية العامة



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طالب محمول على الأعناق



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تزايد أعداد الطلاب



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هتافات الطلاب ضد قرار إعادة الامتحان



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الطالبات يهتفن ضد إعادة الامتحان



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اعتراض الطلاب على قرار إعادة الامتحان



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هتافات الطالبات



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الطلاب يحتجون على تسريب وإعادة الامتحان

مصدر بالتعليم: الانتهاء من تجميع درجات نتائج امتحانات الدبلومات غدا

طلاب الثانوية يتظاهرون اليوم أمام "التعليم" رفضا لإلغاء امتحان الديناميكا

اتحاد طلاب المدارس يطالب بإقالة المسئولين عن امتحانات الثانوية

لطلاب الثانوية العامة نظام حديث.. تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات

طلاب الثانوية العامة يتظاهرون غدا أمام "التعليم" رفضا لقرار إلغاء الديناميكا

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