طلاب الثانوية العامة يعودون للتظاهر أمام "التعليم".. ويطالبون بإقالة الوزير

عاد منذ قليل طلاب وطالبات الثانوية العامة للتظاهر أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم بشارع الفلكى، للمطالبة بعدم إلغاء امتحان الديناميكا وعدم تأجيل امتحانات بعض المواد الأخرى، فضلا عن المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم الفنى الهلالى الشربينى.

وعلى طريقة الألتراس ردد المحتجون هتافات " طلاب ثانوية مش بلطجية. ..مش هنمشى هو يمشى...مش هنسيب الحق فاهمين ولا لأ ...وزارة فاشلة...ياللى بتسأل احنا مين احنا الطلبة المظلومين...قاعدين مش ماشيين ...ارحل ارحل".

وافترش الطلاب والطالبات شارع الفلكى ورددوا هتافات معادية للوزارة والوزير مستخدمين الدفوف والطبول.



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أهالي الطلاب يتظاهرون تضامنا مع أبنائهم



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لافتة عليها دفعة الظلم 2016 لطلاب الثانوية العامة



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزراة التربية والتعليم



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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لافتات مش هنعيد على ملابسهم



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الطلاب يستخدمون الطبل



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بكاء أحدى أمهات الطلاب



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لافتة إحنا طلبة مش عبيد



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إستمرار تظاهر الطلاب أمام الوزارة



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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أولياء الامور يشاركون الطلاب مظاهرتهم أمام الوزراة



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كتابة الطلاب على ملابسهم عبارات ضد الوزراة



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الطلاب تتحدى قرار الوزارة برفع لافتة مش هنعيد



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الطلاب يهتفون بإقالة وزير التربية والتعليم



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مسيرة لبعض الطلاب حول وزارة التربية والتعليم



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تظاهر طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم



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حضور كثيف للفتايات



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تظاهر الطلاب



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الطلاب يهتفون ضد تسريب الامتحانات



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تجمع الطلاب أمام وزارة التعليم



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هتافات الطلاب



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تظاهر الفتايات أمام وزارة التعليم



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تواجد أمنى أمام وزارة التعليم



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الطلاب يرفعون لافتات



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هتافات طالبات الثانوية العامة



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تزايد عدد الطلاب



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الطلاب يرفعون لافتات احتجاجا على تسريب الامتحانات



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تواجد أمنى



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الطلاب أمام وزارة التعليم



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هتافات طلاب الثانوية العامة



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الطلاب يرفعون لافتات اعتراضية



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لافته ضد إعادة الامتحان



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هتافات طلاب الثانوية العامة



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طالب محمول على الأعناق



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تزايد أعداد الطلاب



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هتافات الطلاب ضد قرار إعادة الامتحان



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الطالبات يهتفن ضد إعادة الامتحان



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اعتراض الطلاب على قرار إعادة الامتحان



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هتافات الطالبات



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الطلاب يحتجون على تسريب وإعادة الامتحان

طلاب الثانوية العامة المتظاهرون يهددون بالإضراب عن الامتحانات بالمواد المؤجلة

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