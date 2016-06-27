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وزير الخارجية العراقى يبحث مع وفد كردى تفعيل البرلمان وحل المشكلات بين بغداد وأربيل

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وزير الخارجية العراقى يبحث مع وفد كردى تفعيل البرلمان وحل المشكلات بين بغداد وأربيل وزير الخارجية العراقى يبحث مع وفد كردى تفعيل البرلمان وحل المشكلات بين بغداد وأربيل
التقى رئيس "التحالف الوطني" وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى وفدًا مُشترَكًا لحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى برئاسة آلاء طالبانى وحركة "التغيير" الكردية برئاسة هوشيار عبد الله، فى مكتبه بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تقوية العمل البرلمانى بشقيه التشريعى والرقاب لاستكمال مهام مجلس النواب العراقى وفق القانون والدستور.

وتم خلال اللقاء أيضًا بحث مُستجدَّات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة، والجهود المبذولة من قِبَل القوى الوطنيَّة لحلحلة الأزمة التى تشهدها الساحة العراقيّة، واستعراض الملفات العالقة بين المركزيّة فى بغداد وحكومة إقليم كردستان فى أربيل، وأهمّية تقديم المصلحة الوطنيَّة على المصالح الأخرى، ومساهمة الاتفاق بين حزب الاتحاد الوطنى وحركة التغيير فى الحفاظ على وحدة الصفِّ الوطنى بمُكوِّناته كافة، وبالتعاون مع الكتل السياسيَّة الأخرى.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبورى قد أكد خلال لقائه الوفد الكردى أمس الأحد ضرورة توحيد الجهود لاستكمال عملية الإصلاح واستئناف جلسات مجلس النواب ليؤدى البرلمان بدوره ومهامه التشريعية والرقابية، كما أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى التقى الوفد أول أمس السبت، وأكد الجانبان أهمية تفعيل عمل البرلمان ودعم إصلاحات الحكومة للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح، وحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل وفق القانون والدستور.

يذكر أن آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون - غالبيتهم من التيار الصدرى - تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيًا ولفظيًا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالبانى والنائب عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس، عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها فى الحكومة؛ ما تسبب فى تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل.
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