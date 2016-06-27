دراسة: المشروبات الرياضية تعرض الأطفال للسمنة وأمراض القلب والسكر

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للإفراط فى تناول العصائر والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر، حيث ثبت أنها ترفع خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب وتصلب الشرايين والكثير من الأضرار الأخرى.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كارديف البريطانية أن المشروبات الرياضية الغنية بالسكر ترفع فرص إصابة المراهقين والأطفال بالسمنة وأمراض القلب، موضحة أن ما يزيد من خطورة الأمر هو استهلاك 68% من الأطفال لهذه المشروبات الرياضية السكرية مرة على الأقل خلال الأسبوع.

وأكد الباحثون أن هذه المخاطر ترجع لاحتواء هذه العصائر والمشروبات على تركيزات عالية من السكر وتسببها فى زيادة حموضة الجسم، وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 160 طفلا تترواح أعمارهم بين 12 و14 عاما أنها ترفع خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب، بخلاف زيادة فرص الإصابة بتسوس الأسنان.

وأضاف القائمون على الدراسة أن المشروبات الرياضية تم تصنيعها فى الأساس لتستخدم خلال الأنشطة البدنية العنيفة التى تستغرق وقتا طويلا، لذا يجب استخدامها بشكل متوازن، مع الضرورة التوقف عن خداع المستهلكين وتسويقها كمشروب للطاقة.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "British Dental Journal" خلال شهر يونيو الجارى.

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