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ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لخطف طالب ثانوى أثناء ذهابه للامتحان بالشرقية

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ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لخطف طالب ثانوى أثناء ذهابه للامتحان بالشرقية ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة لخطف طالب ثانوى أثناء ذهابه للامتحان بالشرقية
تمكن ضباط مباحث الإبراهيمية بالشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة، لخطف طالب ثانوى أثناء ذهابه لتأدية الامتحانات، مقابل فدية مالية من أسرته.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم شريف حمادة مفتش مباحث الإبراهيمية، يفيد بلاغا بقيام الأهالى بمدينة الإبراهيمية بالتحفظ على شخص، أثناء قيامه بخطف "محمد جلال محمد" 16 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى، ومقيم الإبراهيمية، أثناء ذهابه لتأدية الامتحانات ويدعى "محمد ب ا" مواليد 1992 سائق ومقيم السدس الإبراهيمية أثناء محاولته خطف الطالب ووضعه فى السيارة رقم 39781 نقل شرقية، ولاذا المتهم الذى انتحل صفة أمين شرطة بالفرار.

وتمكن ضباط مباحث الإبراهيمية برئاسة الرائد أحمد غازى من ضبطه، وتبين أنه انتحل صفة أمين شرطة ويدعى "محمد م م" 20 سنة عاطل ومقيم بندر الإبراهيمية، وسبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة بالإكراه، وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5403 جنح المركز.

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