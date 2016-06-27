طلاب الثانوية يعودون للتظاهر أمام «التعليم»..ويطالبون بإقالة الوزير

عاد منذ قليل طلاب وطالبات الثانوية العامة للتظاهر أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم بشارع الفلكى، للمطالبة بعدم إلغاء امتحان الديناميكا وعدم تأجيل امتحانات بعض المواد الأخرى، فضلا عن المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم الفنى الهلالى الشربينى. وعلى طريقة الألتراس ردد المحتجون هتافات ” طلاب ثانوية مش بلطجية. ..مش هنمشى هو يمشى…مش هنسيب الحق فاهمين ولا لأ …وزارة فاشلة…ياللى بتسأل احنا مين احنا الطلبة المظلومين…قاعدين مش ماشيين …ارحل ارحل”. وافترش الطلاب والطالبات شارع الفلكى ورددوا هتافات معادية للوزارة والوزير مستخدمين الدفوف والطبول.

المراسل : عمر عبدالناصر