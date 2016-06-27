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غدًا.. خبيرة لغة جسد تحضر إحتفالية تكريم شخصيات نسائية بارزة فى الوطن العربى

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غدًا.. خبيرة لغة جسد تحضر إحتفالية تكريم شخصيات نسائية بارزة فى الوطن العربى غدًا.. خبيرة لغة جسد تحضر إحتفالية تكريم شخصيات نسائية بارزة فى الوطن العربى

خبيرة لغة الجسد – رغدة السعيد

مراسل«ONA»:
> تعقد جمعية الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، غدا الثلاثاء، إحتفالية “مهرجان صاحبة السعادة لتكريم المرأة العربية والأفريقية”، في الساعة التاسعة مساءًا، بمقر المجلس الاعلي للثقافة .

تأتي هذه الإحتفالية، تقديرًا لدور المرأة في المجتمع ونضالها في شتى مجالات الحياة، ومن المقرر أن تقوم الجمعية بتكريم عدد من الشخصيات النسائية البارزة في الوطن العربي وأفريقيا اللاتى لهن موقفًا جادًا على المستوى الإجتماعي والإنساني والثقافي، وأسهمن في رفع التوعية لدى شعوبهن من خلال مسيرتهن البناءة طيلة السنوات الماضية.

وتحل خبيرة لغة الجسد “رغدة السعيد”، ضيفة في هذه الاحتفالية ، حيث تلقي كلمة في مجالها عن المرأة المصرية والعربية والافريقية في مجالات التواصل.

 

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