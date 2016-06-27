وزير الصحة يستعرض 5بدائل لتشغيل ٤٠٠ مستشفى تكامل أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، فتح ملف مستشفيات التكامل، والتى بلغ عددها نحو ٤٠٠ مستشفى، بعد أن قامت الوزارة بحصرها لضمان إستغلالها أفضل أستغلال، بهدف تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين خاصة في المناطق المحرومة.

وأوضح وزير الصحة، أنه تم تحديد ما يقرب من ٧٥ مستشفى، بناء على دراسة مبدئية شاملة، أعدت وطرحت على وزيرة الأستثمار داليا خورشيد، لبحث فرص التعاون الاستثمارى فى القطاع الصحى.

وأضاف الوزير، أن الدراسة شملت عدة بدائل للإستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من بينها مشاركة القطاع الخاص بنظام (PPP)، أو تأسيس شركه متخصصة لإداره المستشفيات، بالتعاون مع جهات مختلفة آخرى، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الاعمال، أو عن طريق نقل إداره هذه المستشفيات، الي مؤسسات تابعه لوزارة الصحه، بهدف الاستفادة منها.

وأشار راضى، إلى أن الدراسات الأولية التي أعدتها الصحة، أظهرت أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير المستشفي الواحد، شامله التجهيزات وتحويلها إلي مستشفي مركزي كاملة الخدمات، تقدر بحوالي 30 مليون وذلك بحد أدني.

وأوضح الوزير، أن مستشفيات التكامل التى تم تحديدها، تقع في مناطق حيويه داخل 17 محافظة، تشمل السويس، والإسماعيلية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والغربية، وسوهاج، ودمياط، والشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد.

ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الأستثمار، أن الوزارة سوف تقوم بالتعاون مع قيادة الصحة، بإعداد نموذج استثمارى بهدف التعرف علي أفضل الطرق الأستثمارية المناسبه، وفقًا لمقومات كل مستشفي، بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للإستخدام الأفضل لهذه المستشفيات، وإدارتها بشكل يحقق نفع للمجتمع التي توجد به.