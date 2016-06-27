تأجيل دعوي منع ظهور «مرتضي منصور» إعلاميًا و وقف برنامج «أحمد موسي»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل دعوى منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من الظهور فى وسائل اﻹعلام، ووقف برنامج “على مسؤوليتي” للإعلامي أحمد موسى، إلى جلسة ١٣ يوليو المقبل.

وكان المحامي طارق العوضي، قد أقام الدعوى رقم 81198 لسنة 68 ق، مطالبًا بوقف البرنامج، ومنع مرتضى منصور، من الظهور إعلاميًا، بعد عرض البرنامج في حضور منصور ضيفًا، رقم التليفون الخاص بالمدعي، وصورته الشخصية على الهواء مباشرة، بجانب سبه وقذفه وكيل الاتهامات له.

وأصدرت الدائرة الثانية مفوضين، تقريرًا قضائيًا بإلزام الهيئة العامة للاستثمار، بوقف بث برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على قناة صدى البلد الفضائية، و وقف بث أي برنامج آخر يظهر فيه موسى خلال فترة الوقف.

كما أوصت الهيئة، بعدم ظهور مرتضى منصور، عليها سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًا، وللمدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة في حقه.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار هشام أبوجبل، إن برنامج أحمد موسى، صار منبرًا لنشر الألفاظ النابية، والسباب دون انتقاء الألفاظ، واستخدام العبارات الملائمة، بجانب التعرض للحياة الشخصية للأفراد، وتوجيه السباب علانية إليهم دون وازع.

وفيما يتعلق بمنع مرتضى منصور، من الظهور إعلاميًا، قال التقرير، “إن الثابت من الفلاشة المدمجة المقدمة من العوضي، أن منصور اعتاد في حديثه تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية، على التهكم بالأفراد والحض من كرامتهم، وانتهاك خصوصيتهم، والتفوه بألفاظ نابية، وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام، وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية”.