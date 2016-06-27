صراع الصفقات – تقرير: ريال مدريد يجدد لخيسي

قال تقرير صحفي إسباني إن خيسي رودريجيز مهاجم ريال مدريد سوف يجدد عقده قبل أن يرحل على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ورد بصحيفة "آس" الإسبانية فإن خيسي سوف يجدد عقده مع النادي الملكي، فعقده الحالي سينتهي في 2017.

وكان ريال مدريد قد دخل فعليا في محادثات مع وكيل اللاعب من أجل تجديد عقده وتوقعيه على عقد جديد يمتد لثلاثة أو أربعة أعوام.

وينوي ريال مدريد إعارته قبل بدء الموسم الجديد، وترغب عدة أندية في الحصول على خدماته أبرزهم إسبانيول وباير ليفركوزن.

وشارك خيسي خلال الموسم المنصرم مع ريال مدريد في 38 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.