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صراع الصفقات – تقرير: إنتر ميلان يعود من أجل يايا توريه

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صراع الصفقات – تقرير: إنتر ميلان يعود من أجل يايا توريه صراع الصفقات – تقرير: إنتر ميلان يعود من أجل يايا توريه

قال تقرير صحفي إيطالي إن إنتر ميلان سوف يعود مرة أخرى من أجل محاولة ضم يايا توريه من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن إنتر ميلان يستعد للتقدم بعرض جديد من أجل ضم يايا توريه من مانشستر سيتي بعد رفض عرضه الأول.

ومن المتوقع أن يقوم النادي الإيطالي بتجهيز بنود عقد النجم الإيفواري الذي سيمتد لثلاثة أعوام.

وتأتي رغبة يايا توريه في الرحيل عن مانشستر سيتي بعد تولي جوسيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق، وكلاهما لا يحب العمل مع الأخر بسبب خلافات أثناء فترتهما مع برشلونة.

ودرب جوارديولا يايا توريه في برشلونة في الفترة من 2008 وحتى 2010، قبل أن يبيعه إلى مانشستر سيتي بمبلغ 24 مليون جنيه إسترليني.

وشارك يايا توريه في الموسم الماضي في 47 مباراة بكل المسابقات مع مانشستر سيتي سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7.

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