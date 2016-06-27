تقرير في الجول – لابادولا الذي تركه يوفنتوس لتدني مستواه الدراسي يأمل في قيادة ثورة ميلان

انتهى الصراع في إيطاليا على مهاجم وهداف بيسكارا جيانلوكا لابادولا لصالح ميلان بعد صراع مع نابولي واهتمام من بعيد من يوفنتوس للتعاقد مع صاحب الـ30 هدف الموسم الماضي في السيري بي، الدرجة الثانية الإيطالية.

لابادولا ولد لأب إيطالي وأم من بيرو في تورينو حيث بدأ مسيرته الكروية وهو بعمر السادسة في أكاديمية كبير إيطاليا يوفنتوس ولكن في سن الـ14 تخلى عنه البيانكونيري بسبب تدني مستوى اللاعب دراسيا.

اللاعب أكمل مسيرته الكروية بعد ذلك في أكاديمية ريفولي قبل أن يبدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي برو فيرتشيلي في الدرجة الثالثة بعمر الـ17 عاما.

ورغم أنه لم يسجل أي هدف في 21 مباراة لعبها مع الكبار في موسمين مع برو فيرتشيلي ومن بعده إيفريا إلا أن كشافو بارما وجدوا موهبة في لابادولا فقرروا في 2009 التعاقد معه وضمه لفريق الشباب الخاص بالنادي.

لابادولا ظل مملوكا لبارما من 2009 وحتى التخلي عنه مجانا الصيف الماضي بسبب إفلاس النادي ولكنه لم يلعب معهم أي مباراة طوال تلك الفترة حيث ظل خارجا في إعارات بعيدا عن النادي طوال تلك الفترة.

أبرز نجاحات لابادولا خلال الست سنوات التي قضاها معارا من بارما كانت مع نادي سان مارينو الإيطالي في الدرجات الأدنى حيث سجل معهم 24 هدف في 35 مباراة.

ذلك جعل نادي تشيزينا يتعاقد مع اللاعب بملكية مشتركة مع بارما ولكنه فشل في المشاركة في أكثر من 9 مباريات معهم ولم يسجل أي أهداف ليتم التخلي عنه لنادي فروزينوني بملكية مشتركة مع بارما أيضا ويشارك في ست مباريات فقط بدون أي أهداف ليرحل عنهم أيضا.

كما قضى لابادولا فترة إعارة في نادي جوريشيا السلوفيني وقادهم بأهدافه الـ11 للفوز بكأس سلوفينيا في موسم 2013-2014 وبعدها عاد معارا لنادي تيرامو في الدرجة الثالثة الإيطالية.

موسم 2014-2015 كان مميزا للابادولا مع تيرامو فسجل 21 هدف في 38 مباراة قادهم للتأهل إلى الدرجة الثانية ولكن نهاية الموسم لم تكن جيدة إطلاقا، المحكمة قضت بإلغاء تأهل تيرامو بسبب إدانتهم في قضية تلاعب بنتيجة مباراة وناديه الأصلي بارما قرر التخلي عنه بسبب الإفلاس.

بيسكارا قرر المخاطرة والتعاقد مع اللاعب مجانا الصيف الماضي ليواصل لابادولا معهم هوايته في التسجيل ويظل مستوى اللاعب في تحسن مسجلا 30 في 44 مباراة معهم ليقودهم للعودة مرة أخرى إلى الدرجة الأولى.

مستوى اللاعب وقدراته التهديفية جذبت أنظار كبار إيطاليا هذا الصيف وكان نابولي الأقرب ولكن صاحب الـ26 عاما أختار الذهاب لميلان من أجل المشاركة في مباريات أكثر.

صاحب القوة الجسمانية والقدم اليسرى المميزة سينضم إلى الخط الأمامي للروسونيري الموسم المقبل وعينه على مواصلة التألق والتأقلم مع أجواء الدرجة الأولى سريعا.

اللاعب رفض هذا الصيف الإنضمام إلى المنتخب البيروفي في بطولة كوبا أميركا وقرر تأجيل اختياره للمنتخب الذي سيمثله لما بعد ذلك إنتظارا لإستدعاء من المنتخب الإيطالي مستقبلا.