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تعليم الوادي الجديد: تسليم رؤساء اللجان منشور تأجيل امتحانات الثانوية العامة‎

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تعليم الوادي الجديد: تسليم رؤساء اللجان منشور تأجيل امتحانات الثانوية العامة‎ تعليم الوادي الجديد: تسليم رؤساء اللجان منشور تأجيل امتحانات الثانوية العامة‎

ارشيفية

صرح أحمد جاد، رئيس اللجنة الثلاثية بديوان عام مديرية التربية والتعليم،  بمحافظة الوادي الجديد، لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، إنه تم تسليم رؤساء لجان الثانوية العامة، التعليمات والمنشور الوارد من وزارة التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحانات الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية والتاريخ، عقب ما أعلنت عنه الوزارة، مع التشديد على أن هذه التعليمات خاصة بطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط.

وأضاف جاد أنه تم التحفظ على أوراق إجابات الطلاب في مادة الديناميكا، وإرسالها كاملة لقطاع أسيوط، بأعتبار أن القانون يحظر التحفظ على أوراق الإجابات داخل كنترول الوادي الجديد.

وأشار جاد أنه تم ارسال أوراق الاجابة لقطاع اسيوط مرفقا معها أوراق الأسئلة في الأمتحانات التي تم تأجيلها .

 

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