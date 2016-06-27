تأجيل مباراة سموحة والزمالك بعد حسم الأهلي للدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة والزمالك بالجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لتكون يوم 4 يوليو المقبل بدلا من 3 يوليو.

وفضل اتحاد الكرة تغيير موعد المباراة حتى لا تكون في نفس موعد لقاء الأهلي والاتحاد الذي سيقام يوم 3 يوليو على ملعب بتروسبورت.

وسيحل الزمالك ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية في نفس توقيت 5 لقاءات أخرى بالدوري في الجولة 33.

وكانت المباراة متزامنة مع لقاء الأهلي والاتحاد إلا أنها تغيرت بعد أن حسم الأول اللقب لصالحه. أكد ذلك عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com.