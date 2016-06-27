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تأجيل مباراة سموحة والزمالك بعد حسم الأهلي للدوري

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تأجيل مباراة سموحة والزمالك بعد حسم الأهلي للدوري تأجيل مباراة سموحة والزمالك بعد حسم الأهلي للدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة والزمالك بالجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لتكون يوم 4 يوليو المقبل بدلا من 3 يوليو.

وفضل اتحاد الكرة تغيير موعد المباراة حتى لا تكون في نفس موعد لقاء الأهلي والاتحاد الذي سيقام يوم 3 يوليو على ملعب بتروسبورت.

وسيحل الزمالك ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية في نفس توقيت 5 لقاءات أخرى بالدوري في الجولة 33.

وكانت المباراة متزامنة مع لقاء الأهلي والاتحاد إلا أنها تغيرت بعد أن حسم الأول اللقب لصالحه. أكد ذلك عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com.

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