مجهولون يسرقون 7 مليون جنيه من مكتب بريد بالبحيرة

مراسل«ONA»:

إقتحم مجهولون مكتب بريد “إيتاى البارود” بالبحيرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتمكنوا من سرقة 7 ملايين و200 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، يفيد باقتحام مجهولين لمكتب بريد إيتاى البارود وسرقة 7ملايين و200 ألف جنيه من خزينة المكتب .

وانتقل مدير الأمن واللواء محمد خريصة، مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركزشرطة إيتاى البارود لمحل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية سرقة المبلغ من خزينة مكتب البريد، وتبين دخول مرتكبى الواقعة من شباك جهاز التكييف الموجود بجدار مكتب البريد الذى يفصل بينه وبين مبنى الوحدة المحلية لمجلس المدينة، بالإضافة إلى وجود أثار لنقل أدوات المكتب من مكانها، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة .