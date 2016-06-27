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جنايات القاهرة تبدأ جلسة محاكمة المتهمين في قضية “كتائب أنصار الشريعة”

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جنايات القاهرة تبدأ جلسة محاكمة المتهمين في قضية “كتائب أنصار الشريعة” جنايات القاهرة تبدأ جلسة محاكمة المتهمين في قضية “كتائب أنصار الشريعة”

أرشيفية

بدأت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ” كتائب أنصار الشريعة.”

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، إستكمالًا لعرض الأحراز، حيث وضعت بقاعة المحكمة شاشات عرض داخل قفص المتهمين، وأمام منصة القضاة، وذلك لعرض محتويات المضبوطات الخاصة بالمتهمين .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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