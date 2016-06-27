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الإفراج عن المصريين المحتجزين في السودان علي خلفية قضية ترسيب الامتحانات

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الإفراج عن المصريين المحتجزين في السودان علي خلفية قضية ترسيب الامتحانات الإفراج عن المصريين المحتجزين في السودان علي خلفية قضية ترسيب الامتحانات

وزارة الخارجية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم  أن جهود السفارة المصرية بالخرطوم، أسفرت بالإفراج عن المواطنين المصريين الذين سبق وأن تم إحتجازهم من جانب السلطات السودانية، فى إطار التحقيقات المتعلقة بتسريب امتحانات الثانوية السودانية.

و صرح  السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية فى الخرطوم، على تواصل مع المواطنين المفرج عنهم، للتنسيق من أجل سرعة إعادتهم إلى أرض الوطن، ولم شملهم على أسرهم فى أقرب وقت.

حيث أن وزارة الخارجية المصرية، كانت قد استقبلت أسر المواطنين المذكورين، وقامت باتصالات مكثفة رفيعة المستوى، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الخرطوم، و وزارة الخارجية السودانية، من أجل التسريع بإيجاد تسوية لقضية المواطنين المذكورين، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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