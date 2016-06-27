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بلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة

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بلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة بلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة

الهلالي الشربينى_وزير التربية والتعليم

تقدم المحامي أشرف سعيد فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة.

وجاء في البلاغ الذى حمل قم 8891 عرائض النائب العام، أن التسريبات تلاعبت بكل الأسرة المصرية، منذ بداية امتحانات الثانوية العامة إلى الآن، ورغم القبض على عناصر التسريب على حد الزعم والروايات، واعتراف القائم على موقع التسريب، ورغم مثوله أمام المحاكمة يستمر التسريب حتى الآن، وهو ما يؤكد براءة المتهم، والتشكيك في اعترافه و وصفه بأنه وليد إكراه مادى أو معنوي، بدليل استمرار جريمة التسريب رغم وجوده بقبضة رجال الضبطية القضائية، لا سيما أن التسريبات تهدد الأمن القومي المصري، وتعد إهدارًا للمال العام، وإهدارًا لمبدء تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.

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