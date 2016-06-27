وزير التعليم للطلاب المتظاهرين:"روحوا ذاكروا والمجتهد فرح بإعادة الامتحان"

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن هناك فرقا بين تسريب الامتحانات قبل بدء الامتحان وبعد بدء الامتحانات، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة لعرض الأجهزة الحديثة التى تستخدم فى عمليات الغش وتسريب الامتحانات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أن تأجيل الامتحانات لمادة الديناميكا يأتى حفاظا على الطلاب ومجهودهم ، قائلا:" إذا ثبت لأى مسئول أن الامتحان تم تسريبه لابد وأن يعيد الامتحان مرة أخرى" .

ووجه كلمته للطلاب المتظاهرين قائلا "الطالب المجتهد هو اللى هيستفيد من التأجيل للحصول على درجاته الحقيقية، واللى زعلان من تأجيل الامتحان هو اللى استفاد من تسريبه"، قائلا لهم: " روحوا ذاكروا " .

- وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية يتناول المحتوى وليس الورقة نفسها

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