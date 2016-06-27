براءة رئيس النادي الأهلي من تهمة البلاغ الكاذب

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسرى، ببراءة المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى والمستشار القانونى، من تهمة البلاغ الكاذب.

وكان مدير الاشتراكات السابق للنادى الأهلى، قد أقام جنحة مباشرة يتهم فيها رئيس النادي بالبلاغ الكاذب، وذلك بسبب تقديمه للنيابة كمتهم فى واقعة تزوير عضوية عضو بالنادى الأهلى، وتم فصله من العمل .

حيث كان مسئولو مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، قد أكدوا أن عضوية أمين الصندوق والمدير المالى وشقيقيه، شابها تزوير واضح، نتيجة التباين فى تواريخ التحويل من عضو رياضى\ إلى عامل بين عامى 85 و 89، بالإضافة إلى عدم ختم سجل العضوية بخاتم النادى والجهة الإدارية، وهو ما شكك في العضوية وتزويرها.

وأكد التقرير، أن عضوية أمين الصندوق، بها تزوير حصلت على صور لنسختين من عضوية أمين الصندوق، حيث أن الأولى كعضو رياضى تحولت إلى عضوية عاملة، دون ممارسة أية لعبة رياضية، وهو ما يعتبر تزويرًا فى العضوية، بينما النسخة الثانية عبارة عن صورة لعضوية تابع، نظرًا لأن والده كان عضوًا فى القلعة الحمراء.