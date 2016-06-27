قضاء 30 دقيقة بالحدائق أسبوعيا يحميك من الاكتئاب وأمراض القلب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، حيث أشارت إلى أن التنزه ومشاهدة الطبيعة 30 دقيقة على الأقل خلال الأسبوع له فوائد صحية مثيرة.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 1538 شخصا أن قضاء وقت ممتع داخل المساحات الخضراء بمعدل نصف ساعة أسبوعيا يحد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 7%، ويقلل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بنسبة 9%، والأخيرة تعد المسبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم.

وأضافت الدراسة أن التنزه فى الطبيعة يساهم فى التمتع بفوائد صحية مثيرة يمكن مقارنتها بالفوائد الناجمة عن ممارسة الأنشطة البدنية عالية الشدة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Scientific Reports" خلال شهر يونيو الجارى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أكدت هذه الفوائد المثيرة، حيث أشارت دراسة نشرت خلال عام 2015 إلى أن المشى 90 دقيقة عبر المتنزهات يساهم فى تعزيز نشاط خلايا المخ، ويحد من التأثيرات النفسية السلبية التى ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب.

كما كشفت دراسة أخرى نشرت فى مطلع هذا العام أن المشى خلال الشوارع المزينة بالأشجار يحد من القلق والتوتر، ويعزز قدرة الإنسان على تحمل الضغوط النفسية التى يمر بها فى حياته.

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