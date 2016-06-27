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فمك مرآة صحتك.. 5 أمراض تخبرك بها رائحة فمك الكريهة

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فمك مرآة صحتك.. 5 أمراض تخبرك بها رائحة فمك الكريهة فمك مرآة صحتك.. 5 أمراض تخبرك بها رائحة فمك الكريهة
نمر ببعض المواقف المحرجة الناتجة عن رائحة فمك الكريهة دون أن تعلم السبب وراءها، وبالبحث وجد العلماء أن رائحة الفم الكريهة دليل على الحالة الصحية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، "رائحة الفم الكريهة تخبرك عن صحة جسمك وإصابتك ببعض المشاكل الصحية التى تشمل الآتى:

1. ارتجاع المرىء، حيث تنشأ معظم مشاكل رائحة الفم الكريهة بسبب ارتداد الحمض من المعدة، الذى يمكن أن يسبب حرقة فى المعدة وعسر الهضم.

2. البكتيريا السيئة تجعل صحة الفم والأسنان غير سليمة، ويمكن أن تؤدى إلى تنمية البكتيريا الضارة فى الفم.، فالبكتيريا لن تجعل رائحة النفس كريهة، لكن قد تؤثر على عملية الهضم، وبالتالى تلحق ضررا بالجسم كله ومنه تصعد رائحة الفم الكريهة.

3. مرض السكر، جسم الإنسان يحاول تعويض عدم كفاية الأنسولين بحرق فى الجسم، وهذه العملية تؤدى إلى إنتاج الكيتونات وهذا يسبب رائحة النفس الكريهة.

4. وجود مشاكل فى الكبد، فمن المعروف أن المرضى الذين يعانون من مشاكل فى الكبد، تكون لديهم رائحة فم كريهة كالعفن.

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مصر 365

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