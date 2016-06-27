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ألبرت شفيق لـ«القرموطي» : صنعت لنفسك مكانة مختلفة بين الإعلاميين ولن ينسى المشاهد شخصياتك

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ألبرت شفيق لـ«القرموطي» : صنعت لنفسك مكانة مختلفة بين الإعلاميين ولن ينسى المشاهد شخصياتك ألبرت شفيق لـ«القرموطي» : صنعت لنفسك مكانة مختلفة بين الإعلاميين ولن ينسى المشاهد شخصياتك

ألبرت شفيق

قال الإعلامي ألبرت شفيق، رئيس قنوات النهار، إنه منذ التقى الإعلامي جابر القرموطي، في أول لقاء شعر أنه أمام إنسان مختلف مليء بالحماس و النشاط و الإخلاص و الطيبة و الحب.

وأضاف “شفيق” في منشور له على صفحته بـ”فيسبوك” تحت عنوان “جابر كما عرفته” قائلًا:  ”كان جابر يشرح لي فكرة برنامجه كما يراه المشاهد علي الشاشة الآن ، يقف و يجلس و يتوتر و ينفعل و يضحك في نفس الوقت. فما كان مني إلا أن أقول له أريد أن أراك أمام الكاميرا رد كعادته بفرحة قائلا( ماشي يا معلم ). وكما توقعت كان مفاجأة بقدرته علي الشرح و تبسيط الأمور للمشاهد البسيط النابعة من بساطته هو و سرعان ما أصبح جابر المذيع اللامع و المعروف في كل .

وتابع “شفيق” : “جابر إنسان عرفته ببساطة قلب و حب غير عادي للجميع. لا يوجد شخص عرف جابر أو عمل معه و لم يحبه. جابر عمل في قناته التي بناها مع كثير من زملائه أحب المكان و أخلص له . أريد أن أقول له هذه هي الحياة ، و ستظل تبدع و تملأ الفضاء نجاحا فأنت مذيع مميز و شخص محترم كريم خلوق . أنت يا من اجتهدت و نجحت ستظل تنجح و الأيام قادمة. لا أعرف لماذا يا جابر أكتب لك هذه السطور و لكنني أعرف أنك الإنسان المحب و الأخ الكريم ، و انك صنعت شكلا مميزا و مختلفا لك في الإعلام . مهما أتفق معك البعض أو اختلف و لكنك تحديت و صبرت و صنعت لك مكانة مختلفة بين الإعلاميين و في الإعلام المصري و سيظل المشاهد يذكر لك الشخصيات المختلفة التي لعبتها و التي كنت تريد توصيل رسالة من خلالها لمشاهديك . أخيرا أتمني لك دوام التوفيق و النجاح”.

يذكر أن الإعلامي جابر القرموطي، أعلن أمس الأحد، وقف برنامجه “مانشيت” الذي كان يقدمه عبر شاشة قناة ONTV، كما أعلن مغادرته القناة.

 

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