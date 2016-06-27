لجان التنسيق السورية: مقتل 42 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بمقتل 42 شخصا من بينهم 7 أطفال، فى مناطق مختلفة بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين عن اللجان قولها إن قوات النظام حاولت التقدم فى منطقة "الملاح" فى ريف حلب الشمالى بغطاء جوى روسي، فى الوقت الذى استهدفت فيه غارات جوية روسية بلدة "الزربة" فى ريف حلب الجنوبى.

وأضاف لجان التنسيق أن بلدة "الهبيط" فى ريف إدلب الجنوبى تعرضت لغارات جوية تزامنت مع استهداف الطيران الروسى بالقنابل لمدينة "سراقب".

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد - أمس - بمقتل 82 شخصا بينهم 58 مدنيا فى غارات قال إنها "روسية وسورية" على بلدة فى محافظة "دير الزور" شرق سوريا.

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