المراجع الشيعية فى إيران تواصل تحريضها ضد البحرين

واصلت إيران التحريض ضد مملكة البحرين، وتوالت ردود أفعال مسئوليها تجاه المملكة، حيث حرضت المراجع الشيعية فى إيران ضد مملكة البحرين، وذلك فى أعقاب إسقاط الجنسية عن القيادى الشيعى الشيخ عيسى قاسم.

وندد المرجع الدينى، آية الله ناصر مكارم شيرازى، بقرار البحرين فى إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، متطاولا على مملكة البحرين داعيا لتجريد آل خليفة من الجنسية.

وقال المرجع الشيعى الإيرانى أن شيعة الإمام على بن أبى طالب يدافعون حاليا عن مراقد أهل البيت ويجابهون التكفيريين في العراق، كما يجابهون آل خليفة فى البحرين - على حد تعبيره.

وفى السابق تطاول المرشد الأعلى فى إيران وحرض ضد مملكة البحرين بسبب قرار إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعى الأعلى فيها الشيخ عيسى قاسم، ووصف قرار البحرين إسقاط الجنسية بالحماقة، محذرا من أنه قد يثير أعمال عنف.

- خامنئى يحرض ضد البحرين بسبب قرار اسقاط جنسية قيادى شيعى

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>- إعلام إيران يواصل تحريضه على العنف فى البحرين لإشعال قضية الشيخ قاسم

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