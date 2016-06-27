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ضابط سعودى سابق ينتمى لـ"داعش" يذبح زوجته السورية

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ضابط سعودى سابق ينتمى لـ"داعش" يذبح زوجته السورية ضابط سعودى سابق ينتمى لـ"داعش" يذبح زوجته السورية
اعتقلت شرطة منطقة حائل ضابطا سعوديا سابقا قتل زوجته السورية "نحرا" فى محافظة رماح، شمال العاصمة الرياض.

وبحسب تفاصيل الجريمة التى حصلت عليها صحيفة "عاجل" السعودية، فإن شرطة محافظة رماح تلقت بلاغا من شقيق القاتل بوجود امرأة سورية مقتولة نحرا، بعد طعنها عدة طعنات، داخل مخيم عائلى فى ضواحى المحافظة.

وأفاد شقيق القاتل بأن الجانى يتنقل بين الرياض ومحافظة الشنان ومحافظة رماح، وهو متزوج بامرأتين إحداهما سعودية والأخرى سورية.

وقاد التواصل والتنسيق بين شرطة رماح مع شرطة منطقة حائل، التحريات إلى وجود سيارة بالقرب من أحد المنازل التى لم يكتمل إنشاؤها، متطابقة مع مواصفات سيارة الجانى.

وعند مداهمة المنزل، عثرت الشرطة على القاتل مع زوجته السعودية وأبنائها وأبناء زوجته الثانية السورية (المجنى عليها)، وألقت القبض عليه بعد مقاومته لرجال الأمن وهو يهتف: "الله أكبر".

وبحسب صحيفة "عاجل" فإن القاتل (ضابط سابق فى الجيش السعودى فى الخمسينات من عمره)، اعترف لاحقا بارتكابه الجريمة، وحول إلى شرطة منطقة الرياض لتسليمه لشرطة محافظة رماح.

وأثناء تفتيش سيارة الضابط الجانى، عثر على أوراق تحوى مخططات تفجيرات الخبر، وشعارات خاصة بتنظيم داعش الإرهابى.

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