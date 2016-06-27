تحرير 56 قضية تموينية وضبط 345 لتر زيت طعام غير صالح بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط، من تحرير 56 قضية تموينية خلال يوم واحد لمخالفات تموينية متنوعة.

وأكد العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، أن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود ومداومة المرور على الأسواق والمحلات العامة لمنع تداول السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع زيت طعام منتهى الصلاحية واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية فى غير الغرض المخصص لها، وإدارة مخابز بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر المحدد وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط، أن بيان المضبوطات كان كالآتى 345 لترا من زيت الطعام غير الصالح و49 ولاعة مستوردة بدون فواتير.