السيطرة على حريق مخلفات داخل بدروم عقار فى المطرية

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق مخلفات داخل بدروم عقار سكنى بمنطقة المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا اليوم الاثنين، يفيد نشوب حريق فى أحد العقارات فى المطرية، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية، وتم عملية إخماد الحريق.

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الوراق دون إصابات