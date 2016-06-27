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إزالة 42 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم بأسيوط

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إزالة 42 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم بأسيوط إزالة 42 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم بأسيوط

حملات إزالة_أرشيفية

 

صرحت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمركزو بالتنسيق مع قوات الأمن تمكنت من تنفيذ 42 حالة تعدى على أراضى زراعية، وأراضى املاك الدولة، بقرى المركز من إجمالى 372 حالة تعدى، وذلك فى إطار تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بإجراء حصر لقرارات الإزالة الصادرة لتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية لتنفيذها.

وأشارت هويدا إلى أن إجمالى مساحة التعديات على الارض الزراعية بلغت 122 فدان، وتم تنفيذ قرارات إزالة على مساحة 12 فدان، وجارى التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل الدراسات الأمنية اللازمة لاستكمال باقى القرارات الصادرة.

وأكدت رئيس المركز على استمرار حملات ازالة التعديات، بقرى المركز حفاظًا منا على الأراض الزراعية ومنع تبوير الأراضى وتجريفها .

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