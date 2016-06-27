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«محافظ أسيوط»: تشغيل 5 آبار جديدة لمواجهة ضعف المياه بالوليدية

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«محافظ أسيوط»: تشغيل 5 آبار جديدة لمواجهة ضعف المياه بالوليدية «محافظ أسيوط»: تشغيل 5 آبار جديدة لمواجهة ضعف المياه بالوليدية

 

المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط

مراسل«ONA»:
> قرر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تشغيل خمسة آبار ارتوازية جديدة بمحطتى مياه الشبان المسلمين والتشيكى المغذيتيــن لمنطقة الوليدية وذلك بصفة مؤقتة، على أن تقوم الأجهزة المعنية بمديرية الصحة بأخذ العينات اليومية والدورية اللازمة لتأكيد مطابقة نتائج المياه المنتجة من المحطات للمواصفات القياسية المصرية.

وأشار الدسوقى، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن هذه الخطوات تأتى في إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين وسد احتياجاتهم وخاصة شكوى بعض المواطنين بمنطقة الوليدية من وجود ضعف في مياه الشرب في المنازل، خاصة في أوقات الذروة والأدوار العليا.

وأضاف المحافظ، أن تشغيل بئرين ارتوازيتين بمحطة الشبان المسلمين بمنطقة الوليدية و3 آبار بمحطة مياه التشيكى بمنطقة شرق سيتم بصفة استثنائية لحين الحصول على الموافقة الدائمة من الجهات المعنية ولعدم تشغيل مشروع محطة المياه المرشحة بالوليدية في الموعد المحدد سابقا في 30 يونيو 2016 بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما يتم استغلال الطاقات الموجودة وتعظيم الاستفادة منها خاصة في فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتطلب تشغيل كل الطاقات المتاحة، منوها إلى المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى والمراكز بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، إنه نظرًا لتكرار شكاوى المواطنين بمدينة أسيوط خاصة بمنطقة الوليدية من وجود ضعف في مياه الشرب الواصلة لهم خاصة في أوقات الذروة وعدم تشغيل محطة مياه الوليدية في الموعد المحدد له عرضنا على المهندس ياسر الدسوقي تشغيل الآبار الخمس الارتوازية ووافق على الفور، مؤكدًا أن تشغيل الآبار الارتوازية سوف يقضى على مشكلة ضعف المياه تمامًا لحين تشغيل محطة الوليدية التي ستساعد في تغذية مدينة أسيوط و11 قرية أخرى تابعة لمركز أسيوط.

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