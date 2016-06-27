400 ألف جنية لرصف ورفع كفاءة بعض الطرق بالغنايم

قام مركز ومدينة الغنايم، بمحافظة أسيوط، برصف ورفع كفاءة بعض الطرق بدائرة المركز، بتكلفة بلغت حوالي 400 ألف جنية، صرح رئيس مركز ومدينة الغنايم، محمد فهمي ، أستكمال مشروعات البنية التحتية للأهالي وتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وذلك طبقًا لتعليمات المهندس ياسر دسوقي محافظ أسيوط.

وأضاف فهمي أنه تم البدء، بطريق المدارس حتى السواجد بطول 450 م بتكلفة 200 ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد طريق ترعة القطناوية بطول 450 م، بتكلفة 200 ألف جنيه.

وأشار رئيس المدينة، إلي أنه تم أيضا إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالمركز، ورفع مخلفات المنازل بعدة مناطق، وتضم الربوة (بالغنايم بحري – العداوية بحري – الجمعية الزراعية- مدرسة الغنايم الابتدائية – المركز الطبي – السنترال – الشئون الاجتماعية – شارع المعهد الديني – السواجد شرق – العمارات السكنية بالسوهاجية – محطة مياة السوهاجية الوحدة الصحية – الجزازرة).