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فلسطينيون ملثمون يهاجمون الشرطة الإسرائيلية فى الحرم القدسى

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فلسطينيون ملثمون يهاجمون الشرطة الإسرائيلية فى الحرم القدسى فلسطينيون ملثمون يهاجمون الشرطة الإسرائيلية فى الحرم القدسى
ذكرت الشرطة الإسرائيلية إن شبانا فلسطينيين ملثمين رشقوا ضباطها بالحجارة والألعاب النارية فى الحرم القدسى، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكى روزنفيلد إن الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى، هاجموا الضباط بالألعاب النارية والحجارة التى جمعوها داخل المسجد.

وأضاف المتحدث أن الشرطة حاصرت متظاهرين داخل المسجد وفتحت الموقع للسائحين والزوار اليهود.

وفى وقت لاحق، هاجم متظاهرون الشرطة مجددا، وفقا لروزنفيلد الذى أوضح أن الشرطة فرقتهم باستخدام أساليب تفريق مثيرى الشغب.

وقعت مناوشات بالموقع أمس الأحد أيضا.

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