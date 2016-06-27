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صراع الصفقات - سكاي: ماني يخضع للكشف الطبي في ليفربول

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صراع الصفقات - سكاي: ماني يخضع للكشف الطبي في ليفربول صراع الصفقات - سكاي: ماني يخضع للكشف الطبي في ليفربول

قال تقرير صحفي إنجليزي إن ساديو ماني صانع ألعاب ساوثامبتون سيخضع للفحص الطبي اليوم الاثنين في ليفربول تمهيدا لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" فإن ساديو ماني سيخضع للفحص الطبي وذلك بعد اتفاق الحمر على دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة انتقال لاعب ساوثامبتون إلى أنفيلد.

وكان ليفربول قد ضم كل من ديان لوفرين وأدام لالانا وريكي لامبرت وناثانيال كلاين من ساوثامبتون خلال الموسمين الماضيين، ولم يرحل أي منهم عن صفوف الحمر سوى لامبرت إلى وست بروميتش ألبيون.

وسيصبح ماني هو رابع صفقات ليفربول خلال الصيف الجاري، بعد ضم متوسط الميدان ماركو جرويتش والمدافع جويل ماتيب وحارس المرمى لوريس كاريوس.

وفي حال دفع مبلغ الـ30 مليون جنيه إسترليني فسيصبح ماني ثالث أغلى صفقات ليفربول خلف أندي كارول الذي انضم من نيوكاسل في 2011 بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني وكريستيان بنتيكي الذي انضم من أستون فيلا في 2015 مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل ماني الدولي السنغالي 21 هدفا في 67 مباراة شارك بهم بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ساوثامبتون قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي منذ عامين.

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