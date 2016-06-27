كوبا أمريكا – أجويرو: لم أر ميسي غاضبا بهذا الشكل من قبل

قال سيرخيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين إنه لم ير ليونيل ميسي زميله في الفريق غاضبا بهذا الشكل، وذلك بعد الخسارة من تشيلي في نهائي كوبا أمريكا.

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر نهائي النسخة الاستثنائية من كوبا أمريكا أمام نظيره تشيلي الاثنين بعد الوصول لركلات الترجيح.

وأهدر النجم ليونيل ميسي ركلته الترجيحية ليمهد الطريق لفوز تشيلي على الأرجنتين في النهائي مجددا بعد تتويجها بنفس اللقب العام الماضي.

وصرح أجويرو عقب المباراة "لسوء الحظ، أكثر شخص محطم معنا هو ميسي بسبب الركلة التي أهدرها، لم أره غاضبا أبدا مثلما كان في غرفة الملابس بعد المباراة".

وأضاف "كنا جميعا سيئين، نحاول التفكير حاليا في أمور أخرى لكي نستمر في طريقنا".

وأتم "لكنه أمر صعب، مرة أخرى الحظ جاء ضدنا".

وكان ليونيل ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا لمنتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي الثالث على التوالي في بطولة كبيرة، فكان الأول أمام منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2014، ثم كوبا أمريكا 2015 و 2016 على يد تشيلي.